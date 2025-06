Marcos Magdali fala sobre a cena contemporânea da fotografia em lançamento de livro

O fotógrafo brasileiro Marcos Magaldi lança seu novo livro É isso a Fotografia?, em um evento especial nesta terça-feira (17), às 19h. Após uma sessão de autógrafos realizada no La Vita eh Bella (rua Dona Leonor, 45), o autor participa de uma conversa com seu companheiro de profissão Gilberto Perin, visando destrinchar os detalhes e as especificidades da obra. Acumulando grande experiência no fotojornalismo, Marcos Magaldi já trabalhou em diversas publicações relevantes, como o Jornal da Tarde e O Estado de São Paulo. Entre as suas mais relevantes coberturas, pode ser destacada a passagem do pensador francês Michel Foucault pelo Brasil, um marco na história intelectual brasileira.Em sua nova obra, o fotógrafo se debruça sobre a forma como a prática fotográfica se constitui na contemporaneidade. Entre ensaios e imagens, Magaldi pondera sobre a utilização democrática dos novos equipamentos, ao al­cance da população, a partir de um resgate pessoal que dialoga com sua própria trajetória.