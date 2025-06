Obra de André Novais é homenageada em nova mostra da Sala Redenção

Com o intuito de celebrar o mês do cinema nacional, a Sala Redenção da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333) promove, a partir desta segunda-feira (16), a mostra Elogio ao Tempo - O cinema André Novais Oliveira. As sessões gratuitas realizadas até quarta-feira (18), sempre às 16h e às 19h, incluirão curtas e longas-metragens que deixaram sua marca na produção audiovisual brasileira. As a programação completa pode ser conferida nas redes sociais do cinema universitário.Integrante da premiada produtora Filmes de Plástico, o diretor André Novais Oliveira ficou conhecido nacionalmente por suas obras que abordam temáticas como pertencimento, memória e identidade. Na programação, estão incluídos célebres trabalhos, como Temporada e Fantasmas.Na quarta-feira, a exibição de Ela volta na quinta às 19h é seguida por um bate-papo virtual com o cineasta, que deve discutir os detalhes de seu processo criativo.