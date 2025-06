Mostra Cinema e Direitos Humanos terá atividades neste começo de semana em Porto Alegre

A Mostra Difusão, integrante da 14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, ocupa o Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1.223) nesta terça (17) e quarta-feira (18), das 14h às 16h. A iniciativa, que passa por todas as regiões do País, apresenta uma seleção de filmes voltados à reflexão sobre os direitos fundamentais dos seres humanos, como diversidade, justiça social e dignidade humana. Todas as sessões são gratuitas, e mais informações podem ser conferidas nas redes sociais do Força e Luz.Além da exibição de curtas e longas-metragens, a programação também promove uma série de atividades formativas e rodas de conversa direcionadas a educadores, artistas e agentes culturais interessados em produzir práticas educativas a partir do audiovisual, como, por exemplo, a oficina Cinema, Educação e Direitos Humanos, realizada pelo coletivo Kumã.