Banda Maria Bonita comemora 25 anos com arraial junino no Espaço 373

No sábado (14), às 21h a banda Maria Bonita sobe ao palco do Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) para uma grande celebração com clássicos autorais e releituras dos maiores sucessos do forró de todos os tempos. É o início da turnê comemorativa pelos 25 anos de carreira. O show será na semana de Santo Antônio, o santo casamenteiro, na tradição popular. Ingressos no site do Espaço 373 ou pelo WhatsApp (51) 99999-2315.Pioneira do forró no sul do Brasil, a Maria Bonita promete um arraial junino inesquecível para os apreciadores da cultura popular brasileira. A banda é formada por Elojac (violão e voz), Kiko Padilha (Sanfona), Lua Barros (Triângulo e Vocal) e Leandro Oliveira (Zabumba).A banda tem sólido trabalho autoral com temas como Xote Triste (Elojac), Colcha de Retalhos (Elojac), Reabraço (Elojac e Kiko Padilha), Forró no Miudinho (Elojac e Divan Oliveira), Chuva de Baião (Elojac) e Cagueta no Forró (Elojac), entre outras canções.