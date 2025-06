2º Concurso de Violino Casa da Música ocorre neste final de semana, com participantes de sete estados

A etapa presencial do 2º Concurso de Violino Casa da Música de Porto Alegre acontece a partir desta sexta-feira (13). Serão três dias de apresentações abertas ao público na sede da entidade (Gonçalo de Carvalho, 22). O encerramento do concurso será com o Recital dos Vencedores, no domingo (15), às 16h, na Catedral Nacional da Santíssima Trindade (Rua dos Andradas, 880 - Centro Histórico). O público poderá acompanhar as apresentações e inclusive participar da decisão pelo voto popular.Ao todo, 45 candidatos de sete estados (Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo) se inscreveram na competição, com a primeira etapa realizada de forma online. Do total, 26 se qualificaram para a etapa presencial. O concurso é dirigido a crianças, adolescentes e jovens talentos musicais, em categorias divididas por idade: 1º Turno (até 11 Anos), 2º Turno (11 a 16 Anos) e 3º Turno (17 a 26 Anos).Nesta sexta-feira, a partir das 14h, estarão se apresentando os 10 concorrentes do 1º Turno. A prova terá 10 minutos de duração, com um movimento dos concertos de Oskar Rieding (Op. 35) ou Friedrich Seitz (Op. 22, nº 5) e uma peça de livre escolha. No sábado, a partir das 9h, acontece a competição do 2º Turno. Cada um dos 11 finalistas terá 15 minutos para desenvolver um movimento dos concertos para violino de Johann Sebastian Bach e uma peça de livre escolha. O 3º Turno, com cinco candidatos, terá sua decisão no domingo, a partir das 10h, com 25 minutos para cada um apresentar dois movimentos contrastantes das sonatas e partitas de Bach, um movimento de concertos para violino compostos após 1800, e uma peça de livre escolha.A ordem de execução, nas três categorias, é a critério dos participantes. Serão dois vencedores em cada turno, um escolhido pelos jurados e outro pela votação do público. Os vencedores serão conhecidos no mesmo dia em que estarão competindo.Os primeiros colocados receberão certificados e prêmios em dinheiro, de R$ 800,00 para 1º turno, R$ 1.700,00 para 2º Turno e R$ 6.000,00 para 3º Turno. Haverá também Menções Honrosas, com reconhecimento especial para os destaques de cada categoria, e a oportunidade para que todos os premiados se apresentem na temporada do segundo semestre do ano 2025 e temporada 2026 da Casa da Música em Porto Alegre. O vencedor do 3º Turno terá também a oportunidade de se apresentar como solista em um concerto da Orquestra da Ulbra, em 2026, e fará parte de um concerto público com orquestra profissional na Europa, conduzido por Simón A. Zerpa-Carballo, Mestre em Música com especialização em Regência Orquestral e Bacharel em Música com foco em Performance de Violino. Sua educação inclui estudos em instituições renomadas como a Universität der Künste Berlin, Shenandoah Conservatory e Bard Conservatory, demonstrando um compromisso contínuo com o desenvolvimento profissional na área de regência.Além de toda as distinções acima, será concedido também o Prêmio Fredi Gerling aos melhores intérpretes de música brasileira. A execução de composições nacionais foi obrigatória na primeira etapa. “Divulgar obras de compositores brasileiros é um dos nossos objetivos ao promover o concurso, assim como incentivar a prática violinística, revelar novos talentos e promover o intercâmbio entre estudantes, professores e apreciadores de música”, destaca a fundadora da Casa da Música, Angela Diel.