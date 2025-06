'Minimostra Canteiro de Obras' explora o caráter transitório e interativo da arte contemporânea

O Instituto Remanso (rua Santo Antônio, 366) realiza mais uma edição da Minimostra Canteiro de Obras, projeto gratuito que visa ampliar a circulação de trabalhos de jovens artistas visuais em formação. Realizado nesta sexta-feira (13) e no sábado (14), a partir das 14h, o evento contará com a apresentação de obras de arte contemporânea dedicadas a estudos e experimentações efêmeras, que se modificam e estão abertas para receber a interação do público. Com curadoria de Guilherme Mautone, Guilherme, Leon Bianca Lagasse e Nazú Ramos, a exposição pretende ampliar o alcance da arte no cotidiano das pessoas, criando novos sentidos no processo de fruição artística. Além da mostra, na sexta-feira (13), às 19h, o Remanso também sediará a instalação de um mural inédito do artista Santiago Porter. Com cerca de dezesseis metros quadrados, o trabalho também ficará aberto para visitação gratuita.