Terno Rei lança novo álbum 'Nenhuma Estrela' em show em Porto Alegre neste sábado

Um dos grandes nomes da cena da música indie no Brasil, o Terno Rei traz para o Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), um dos primeiros shows de sua mais nova turnê nacional neste sábado (14). A partir das 20h, o grupo sobe ao palco para interpretar as canções do seu mais recente disco Nenhuma Estrela, lançado em abril deste ano. Ingressos, no Sympla, entre R$ 90,00 e R$ 180,00.Para aproveitar que a obra chegou aos serviços de streaming há pouco, a banda deve apresentar, em Porto Alegre, algumas canções inéditas pela primeira vez, como Nada Igual, Próxima Parada e Viver de Amor. Além destas, o repertório também promete contemplar hits como Dia Lindo e Solidão de Volta, que marcaram sua trajetória artística.