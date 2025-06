Novo filme de Sandra Hüller, 'O Grande Golpe do Leste' chega aos cinemas brasileiros

Indicada ao Oscar de melhor atriz por Anatomia de uma queda, Sandra Hüller protagoniza o novo filme humorístico da diretora Natja Brunckhorst O grande golpe do Leste, que foi lançado nos cinemas do Brasil na última quinta-feira (12). Inspirado em uma história real, o longa-metragem acompanha a vida de uma família que, num golpe de sorte, encontra uma quantia substancial de cédulas da República Democrática da Alemanha e começa a utilizá-las rapidamente, antes que o dinheiro caia em desuso com a unificação do país.Além de Maren, papel vivido por Sandra, a família também conta com Robert, interpretado pelo célebre ator da série Sense8 Max Riemelt e Volker, incorporado por Ronald Zehrfeld. Na jornada do trio para trocar as notas, eles acabam se deparando com situações que colocam em cheque temáticas como justiça, amizade e amor, abordadas sempre com um grande toque de comédia.