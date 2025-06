Rodrigo Aragão se debruça sobre o terror psicológico urbano em 'Prédio Vazio'

Sétimo horror do cineasta Rodrigo Aragão, o novo filme Prédio Vazio chegou às telonas brasileiras nesta quinta-feira (12). Distribuído pela Retrato Filmes, o longa-metragem acompanha a história de uma jovem que parte em busca da mãe desaparecida no último dia de Carnaval, e acaba encontrando, no caminho, um edifício povoado por almas atormentadas. Diferente das últimas obras de Aragão, Prédio Vazio rompe com os cenários rurais e sobrenaturais, marca registrada de sua produção. Desta vez, o diretor explorou o horror urbano, inspirado nos clássicos longa-metragens psicológicos produzidos no Japão. "Prédio Vazio é minha tentativa de levar o espírito de Dario Argento para o litoral ensolarado de Guarapari", atesta ele.