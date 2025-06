Mariana Baraj interpreta show inédito no CHC Santa Casa

A cantora e percussionista argentina Mariana Baraj é a próxima atração do projeto Sonoridades, realizado pelo CHC Santa Casa (av. Independência, 75), neste domingo (15). Acompanhada pelo pianista Gustavo Garoto, a vocalista promete apresentar um concerto inédito, com curadoria atenta preservando as marcas da identidade sonora singular da cantora. Ingressos gratuitos disponíveis para retirada no Sympla.Mariana já participou de inúmeros festivais internacionais na América, Europa e Ásia nas duas décadas do século XXI. Indicada ao Grammy Latino em 2017 e vencedora dos Prêmios Gardel em 2011, 2016 e 2017, a artista já lançou dez álbuns em sua carreira como solista, incluindo o mais recente Tus Ojos, produzido pelo célebre arranjador e músico brasileiro Swami Junior.