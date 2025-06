Rapper Froid apresenta novo álbum no Opinião nesta sexta-feira

O cantor Froid, uma das mais conceituadas figuras do rap nacional, promove, no Opinião (rua José do Patrocínio, 834), às 23h desta sexta-feira (13), o lançamento de seu novo álbum O Veneno do Escorpião Vol. II. No palco, a promessa é de um show intenso, que retoma a conexão estreita que o vocalista desenvolveu com seu público. Ingressos, em segundo lote, a partir de R$ 70,00 no Sympla.



As canções que integram o Veneno do Escorpião Vol. II mesclam influências do hip hop, do trap e outros elementos orgânicos que marcam a identidade musical de Froid. Ao longo de suas 13 faixas, estão presentes colaborações com nomes como RT Mallone, Mac Júlia e Chris MC.



Performando pelo Brasil desde 2012, Froid está consagrado como autor de músicas que acumulam quase um bilhão de streams, e hits como Pseudosocial, Lamentável Pt. III e A Pior Música do Mundo.