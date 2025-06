Peça teatral 'Instinto' traz obra do célebre dramaturgo Henrik Ibsen ao Brasil

O CHC Santa Casa (av. Independência, 75) recebe duas sessões do espetáculo Instinto, baseado na obra contemporânea Brand, do dramaturgo Henrik Ibsen, nesta sexta-feira (13) e sábado (14), às 20h. No palco, a adaptação do clássico norueguês promete muito humor e sarcasmo, em um espetáculo que mescla teatro, música, dança e artes visuais. Ingressos entre R$ 25,00 e R$ 50,00 no Sympla.Dirigida pela cineasta Camila Bauer, o projeto procura abordar os limites da humanidade, apresentando as diferenças e semelhanças entre os seres humanos e os primatas. Além disso, a encenação traz à tona o papel do líder frente à sociedade, e questiona até que ponto as pessoas podem ir em nome dos seus ideais.Instinto foi o vencedor do edital de financiamento norueguês Ibsen Scope em 2022, onde concorreu contra outros 54 projetos de dezenas de países. A companhia gaúcha também conquistou a premiação europeia em 2019, com sua montagem Inimigos na Casa de Bonecas.