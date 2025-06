Andréa Cavalheiro canta Sade Adu neste Dia dos Namorados

O Grezz (rua Almirante Barroso, 328) vai celebrar o Dia dos Namorados em grande estilo nesta quinta-feira (12). A partir das 21h, a vocalista Andréa Cavalheiro sobe ao palco da instituição para interpretar alguns dos maiores sucessos do R&B, em uma homenagem à obra da icônica cantora britânica Sade Adu. Ingressos no Sympla, a partir de R$ 45,00.



Famosa por seu estilo musical singular, a nigeriana Sade Adu consolidou-se como uma das mais bem-sucedidas artistas de soul, jazz e R&B de todos os tempos. Sua discografia, marcada pelos vocais suaves e as canções românticas, contempla clássicos como Smooth Operator e By Your Side.

Andréa, por sua vez, ficou conhecida por seu trabalho como vocalista da The Hard Working Band, além de seus trabalhos no campo das artes cênicas. Atualmente, a cantora comemora mais de três décadas de carreira e integra o elenco do musical Ela Disse-me Assim.