Mãeana e Orquestra Theatro São Pedro celebram o Dia dos Namorados com show especial

Nesta quinta-feira (12), às 20h, a Orquestra Theatro São Pedro e a cantora e compositora Mãeana sobem ao palco do Teatro Simões Lopes Neto (rua Riachuelo, 1.089) para um espetáculo em comemoração ao Dia dos Namorados. Com regência do maestro Evandro Matté, o concerto romântico Se for amor também conta com a participação do marido da vocalista, Bem Gil, que atua como guitarrista e também auxilia nos vocais. Restam ingressos apenas para pessoas com obesidade e cadeirantes, com ou sem acompanhantes.

No repertório, a apresentação pretende trazer diversas marcas da carreira de Mãeana, com destaque para seu novo trabalho Mãeana canta JG, que conta com canções de nomes como João Gilberto e João Gomes.

Além disso, também serão interpretados outros sucessos da música brasileira, como a célebre Berimbau, assinada por Baden Powell e Vinicius de Moraes, e Retrato em Preto e Branco, de Tom Jobim e Chico Buarque.