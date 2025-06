Espetáculo 'Bailei na Curva' volta a cartaz em celebração a quatro décadas de sucesso

Um dos grandes representantes do teatro gaúcho pelo Brasil, a peça Bailei na Curva tem uma nova temporada iniciada nesta quarta-feira (11), com apresentações na quinta (12) e na sexta (13), sempre às 20h no teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80). Em comemoração aos seus 52 anos de atividades, o espetáculo retorna à capital consolidado como a mais longeva montagem artística do estado. Ingressos a partir de R$ 50,00 no uhuu.com.



A comédia dramática retrata o tempo da ditadura militar pelos olhos de um grupo de amigos. Em sua narrativa, são acompanhadas as histórias de sete crianças vizinhas, mostrando a forma como suas vidas se modificam desde o golpe de 1964 até o início dos anos 80 com a redemocratização do país.

Além de resgatar aspectos históricos do que foi o período ditatorial no Brasil, Bailei na Curva também mostra as descobertas dos personagens durante a adolescência, bem como suas dúvidas e incertezas a respeito da vida adulta.