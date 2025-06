Gipsy Kings inicia turnê pelo Brasil e faz show em Porto Alegre nesta quinta-feira

O grupo musical Gipsy Kings vai trazer seu novo espetáculo ao Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 985), às 21h desta quinta-feira (12). No palco, a promessa é de um show envolvente e minucioso, à altura do título de maior representante da rumba flamenca no mundo. Ingressos a partir de R$ 80,00 no Sympla.



Liderada pelo violonista Diego Baliardo, que integrou o line-up original da Gipsy Kings, a banda costuma se apresentar com a presença de outros dos membros fundadores. No repertório deste final de semana, o grupo deverá interpretar alguns de seus maiores sucessos, como as imprescindíveis Bamboleo, Djobi Djoba, Volare e Baila Me.



Criado em meados dos anos 1970 na França, o Gipsy Kings conta com influências de matrizes diversas - transita entre o flamenco, o pop, e até ritmos latinos menos conhecidos.