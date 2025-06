Ocidente sedia segunda edição do show 'Um Ano em Vortex'

O selo Vortex, que marcou o underground roqueiro de Porto Alegre, volta a ser homenageado no Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960) às 21h desta quinta-feira (12) com mais um espetáculo dedicado a rememorar a cena do rock porto-alegrense dos anos 1980. Desta vez, a noite é inaugurada por uma apresentação de Nei Van Soria, que interpreta sucessos dos Cascavelletes, seguido pelos grupos 3D, Grou, Pupilas Dilatadas e Danças de Guerrra. Ingressos entre R$ 35,00 e R$ 70,00 no Sympla. Os Cascavalettes, o 3D, o Grou e o Pupilas Dilatadas tiveram algum contato com o selo e estúdio Vortex ao longo de suas trajetórias, tendo deixado suas marcas no rock n’ roll do final do século XX. O Danças de Guerra, por sua vez, constitui uma formação inédita, criada especialmente neste espetáculo para homenagear os grupos ORTN, Kadafi e Atraque - outros nomes relevantes do período.