Grupo Toca leva clássicos de Astor Piazzolla ao Teatro Oficina Olga Reverbel

O Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça da Matriz, s/n) sedia um show gratuito do Grupo Toca, formado pela pianista Mari Brito, o contrabaixista Ezequiel de Paula e o violista Vinicius Reis nesta quinta-feira (12), às 19h. Intitulado Experiência Piazzolla, o espetáculo presta uma homenagem à obra do compositor argentino Astor Piazzolla, um dos mais importantes nomes da música instrumental latino-americana.A apresentação propõe uma imersão total na obra do artista, dedicando um olhar sensível sobre os aspectos estilísticos e culturais do Novo Tango. Com influências do jazz, da música contemporânea e das sonoridades europeias, o repertório inclui peças como Libertango, Oblivion, Adiós Nonino e Milonga del Ángel.Além do concerto, o programa também propõe um bate-papo entre o público e os músicos, que prometem compartilhar o processo criativo por trás dos arranjos desenvolvidos, assim como contextualizar a trajetória pessoal e musical de Piazzolla.