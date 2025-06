Sly Stone, lenda do funk e líder da Sly and the Family Stone, morre aos 82 anos

Lenda do funk americano e líder da banda Sly and the Family Stone, o cantor e compositor Sly Stone morreu aos 82 anos. O músico sofria de doença pulmonar obstrutiva crônica, e teve a morte confirmada pela família, em nota. Sylvester Stewart nasceu no Texas, em 1943, e começou a fazer música ainda criança - seu primeiro grupo, The Stewart Four, estreou com o single On the Battlefield for My Lord em 1952. Ao mudar-se para a Califórnia, nos anos 1960, tornou-se bem-sucedido primeiro como produtor e, em seguida, como DJ e compositor.Sly Stone cantou, produziu e tocou em canções como Family Affair, Dance to the Music e Everyday People, que sacudiram o cenário musical dos anos 1960 e 1970. Unindo a energia dançante do funk com elementos de psicodelia, o artista gerou um estilo próprio, envolvente e otimista que marcou presença constante nas paradas e pistas de dança de todo o mundo. Em paralelo, o grupo Sly and the Family Stone rompeu também barreiras sociais, unindo negros e brancos, homens e mulheres - tanto em cima do palco quanto na plateia. Porém, após o sucesso inicial, o músico viveu décadas de ostracismo, com problemas pessoais, vício em drogas e algumas tentativas (nenhuma delas realmente bem sucedida) de voltar aos holofotes.O músico lançou em 2023 uma autobiografia, Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin): A Memoir, ainda sem versão em português. O livro seria base para uma versão cinematográfica, da qual Sly estaria terminando o roteiro.