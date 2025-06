Luiz Meira homenageia Chico Buarque no palco do Grezz

Nesta quarta-feira (11), o Grezz (rua Almirante Barroso, 328) recebe o espetáculo Cotidiano – Chico Buarque por Luiz Meira e convidados. No palco, a promessa é de uma homenagem emocionante, que faça jus à obra de um dos maiores nomes da música popular brasileira de todos os tempos. Ingressos no Sympla por a partir de R$ 20,00.



Conhecido por sua firme parceria com Gal Costa, com quem realizou turnês conjuntas durante 19 anos, o músico Luiz Meira tem uma relação de longa data com os clássicos da MPB. "Sempre toquei músicas do Chico mas mergulhei de cabeça na sua obra quando comecei a tocar com a Gal em 97. Em nossos concertos de voz e violão tocávamos muita coisa dele", conta Meira.



Com a participação da cantora gaúcha Rê Adegas, amiga de longa data do artista, o espetáculo traz na repertório alguns dos maiores sucessos da discografia de Buarque, como O Que Será, Que Será, Olhos os Olhos, A Rita, João e Maria, O Meu Guri e Quam te viu, quem te vê.