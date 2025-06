Santa Cruz realiza oitava edição do seu festival de cinema nesta semana

O Festival Santa Cruz de Cinema inicia, nesta semana, a programação para seu 8º encontro. De segunda a sexta-feira, vão ser expostas 21 produções, que competem entre si nas categorias Mostra Nacional e Mostra Olhares Daqui. Além das tradicionais entrega de homenagens e painel de debate, esse ano também será realizada a nova Mostra Pantalla, com curtas-metragens produzidos no Uruguai.



Os filmes em competição têm exibições gratuitas às 19h dos dias 10, 11 e 12, no Auditório Central da UNISC. As três noites iniciam com um curta da Mostra Olhares Daqui, exclusiva para obras santa-cruzenses, seguidas por produções externas que competem na Mostra Nacional.



Nesta edição, a homenageada é a atriz gaúcha Araci Esteves, em reconhecimento às suas mais de seis décadas de trabalho artístico. Além disso, o ator Allan Souza Lima, um dos nomes de destaque do cenário cultural atual, também recebe um tributo através do tradicional Prêmio Tuio Becker.

Programação completa:

09 de junho (segunda-feira)

19h - Noite Japonesa, com apresentação do Festival Santa Cruz de Cinema e JTI, exclusiva para convidados e imprensa

Local: Octo Sushi (R. Mal. Deodoro, 93)



10 de junho (terça-feira)

19h - Abertura Oficial

Local: Auditório Central da UNISC (Av. Independência, 2293 - bloco 24)



Mostra Olhares Daqui

O INQUILINO, de Jordana Beck

Mostra Nacional

CHIBO | RS, de Gabriela Poester e Henrique Lahude

FLOR | RS, de Joana Bernardes

DEZESSEIS | MT, de Hamsa Wood

A CASA AMARELA | PR, de Adriel Nizer

RUÍDO | PR, de Gui Souza

VÃO DAS ALMAS | DF, de Edileuza Penha de Souza e Santiago Dellape







11 de junho (quarta-feira)

14h - Painel Governança e Turismo Cinematográfico - Santa Cruz Film Commission

Local: Sala de Conferência do hotel Aquarius (Av. João Pessoa, 144 - Centro)



16h30 - Sessão de autógrafos 'Dicionário de filmes gaúchos', de Glênio Póvoas

Local: Livraria Iluminura (R. Borges de Medeiros, 471 - Centro)



19h - Exibição dos Curtas-Metragens

Local: Auditório Central da UNISC (Av. Independência, 2293 - bloco 24)







Mostra Olhares Daqui

GARIMPO, de Paloma Jahnke e Dener Augusto



Mostra Nacional

POSSO CONTAR NOS DEDOS | RS, de Victória Kaminski

ANA CECÍLIA | RS, de Julia Regis

JÚPITER | MT, de Carlos Segundo

BENÇA | PR, de Mano Cappu

SONECA E JUPA | MG, de Rodrigo R. Meireles

ATENTADO AO MONEGASCO | RJ, de Lucas H. Rossi dos Santos e Henrique Amud



12 de junho (quinta-feira)

9h30 - Workshop Produção Executiva

Local: Sala de Conferência do hotel Aquarius (Av. João Pessoa, 144 - Centro)



10h30 - Coletiva com homenageados 8ª edição

Local: Auditório Central da UNISC (Av. Independência, 2293 - bloco 24)



14h - Mostra Pantalla Maldonado

Local: Cine Santa Cruz (Av. Sen. Alberto Pasqualini, 18)



EL VISITANTE, de Lucía Nieto;

FLOREN, de Abril Osores;

NO PIENSEN EN MI, de Lorenzo Baldi;

FIGURACIÓN, de Delfina Herrera Coraza



19h - Homenagens - Araci Esteves - homenageada do 8º Festival Santa Cruz de Cinema - e Allan Souza Lima - troféu Tuio Becker

Local: Auditório Central da UNISC (Av. Independência, 2293 - bloco 24)



Mostra Olhares Daqui

A BALADA DE UM ARTISTA EM EXTINÇÃO, de Vitz Almeida e Maurício Bremm



Mostra Nacional

PASTRANA | RS, de Gabriel Motta e Melissa Brogni

À BORDA DA VIDA | RS, de Camila Bauers

DEPENDÊNCIAS | RJ, de Luisa Arraes

LIVRE PARA MENSTRUAR | SP, de Ana Paula Andersonr

BORDERÔ | BA, de Hilda Lopes Pontes e Klaus Hastenreiter

CAVALO MARINHO | PE, de Leo Tabosa



13 de junho (sexta-feira)

10h - Rodada de Negócios - sessões de pitching - Santa Cruz Polo Audiovisual

Local: Sala de Conferência do hotel Aquarius (Av. João Pessoa, 144 - Centro)



19h - Cerimônia de Premiação

Local: Auditório Central da UNISC