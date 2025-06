Rogério Gomes lança novo livro 'Morte súbita e outras histórias de mulheres' no Terezas Café

O escritor de poesias Rogério Gomes lança seu livro mais recente Morte súbita e outras histórias de mulheres em uma sessão especial de autógrafos no Terezas Café (rua Giordano Bueno, 318) nesta terça-feira (10), às 19h. Em sua nova obra, o autor discute experiências vividas por mulheres dentro do campo da medicina, unindo as duas profissões nas quais atuou ao longo de sua vida: poeta e cardiologista.Em uma mescla que une as histórias de mulheres com seus próprios sentimentos e experiências, o livro de Gomes procura se conectar com a alma feminina enquanto, simultaneamente, abrange sensações universais, como a dor, o sofrimento, a tristeza, a solidão e a morte."Essa ideia de escrever sobre o universo feminino, como eu o vejo, brotou em mim há muitos anos, desde a época da residência médica, quando comecei a atender mulheres em ambulatórios e em internações e a me comover e a me solidarizar com suas realidades insólitas", explica Gomes.