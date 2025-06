Experiência feminina em forma de dança

O projeto Gira-Teresinhas - 20 anos de história, fundado pelo Meme Grupo de Pesquisa do Movimento, estreia uma nova temporada do espetáculo Teresinhas no teatro do CHC Santa Casa (av. Independência, 75) nesta quarta-feira, às 20h. Em uma performance energética de dança, o espetáculo revisita as montagens mais emblemáticas do grupo, que deixaram sua marca no cenário artístico das últimas duas décadas. Ingressos a partir de R$ 30,00 no Sympla.