Espetáculo de dança 'Teresinhas' volta a cartaz no CHC Santa Casa

O projeto Gira-Teresinhas - 20 anos de história, fundado pelo MEME Grupo de Pesquisa do Movimento, estreia uma nova temporada do espetáculo Teresinhas no teatro do CHC Santa Casa (av. Independência, 75) nesta quarta-feira (11), às 20h. Em uma performance energética de dança, o espetáculo revisita as montagens mais emblemáticas do grupo, que deixaram sua marca no cenário artístico das últimas duas décadas. Ingressos a partir de R$ 30,00 no Sympla.Vivida por seis bailarinas entre 25 e 70 anos, a obra aborda o cotidiano de uma mulher brasileira, desde sua juventude até a idade avançada. Inspirada na história de Teresinha Jardim Machado, mãe do diretor e coreógrafo Paulo Guimarães, o espetáculo mostra, com artifícios que demonstram sua sensibilidade e força, a saída da protagonista de um casamento abusivo e a reconstrução de sua vida como mãe solo.A coreografia é acompanhada por uma trilha sonora executada ao vivo por Tiago Rinaldi. A faixa tema da peça, Linha, foi a vencedora do 11º Festival de Música de Porto Alegre.