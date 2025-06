Encouraçado Butikin promove Duelo de Pianos especial de Dia dos Namorados

O Encouraçado Butikin (av. Independência, 936) promove uma programação especial para comemorar o Dia dos Namorados nesta quinta-feira (12), às 21h. Através do seu tradicional Duelo de Pianos, os casais poderão escolher o repertório musical da noite ao vivo, acompanhado por um jantar exclusivo que oferece um menu completo com entrada, prato principal e sobremesa. Reservas e ingressos, a partir de R$ 250,00 por pessoa, pelo telefone (51) 99820-8703.Na experiência gastronômica, o público também será apresentado com uma série de opções diferentes. Para a entrada, as possibilidades são crudo de salmão, iscas de filé ao molho blue cheese e mix de folhas com queijo brie empanado. Nos pratos principais, são oferecidos risoto de frutos do mar, medalhão ao poivre e ravioli de alho-poró e, nas sobremesas, brownie com ganache e chantilly ou banoffee. Bebidas como água e coca-cola estão incluídas.