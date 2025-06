Mário Falcão aposta na serenidade em novo disco 'Bordejo'

Nesta quarta-feira (11), às 21h, o cantor e compositor Mário Falcão sobe ao palco do Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22) para apresentar o seu novo disco Bordejo. No show, o cantor promete uma viagem por sua carreira artística, interpretando alguns dos principais temas que fazem parte da sua trajetória autoral. Ingressos no Sympla por R$ 44,00. Conceitualmente, Bordejo aborda temáticas tranquilas, estimulando a quietude, a reflexão e a valorização poética. Das oito canções que compõem seu repertório, cinco foram realizadas em parceria, com as contribuições de Necka Ayala, Sol Donati, Alexandre Vieira, Luiz Mauro Filho e José Martí.Além do lançamento mais recente, o cantor também é conhecido por seus discos anteriores Amador, Muamba e Mário Falcão, que foi vencedor do prêmio Açorianos de 2005 nas categorias de Melhor compositor e Melhor álbum de MPB.