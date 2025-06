Terça Lírica faz apresentação gratuita das óperas clássicas 'A Hand of Bridge' e 'Le 66'

Às 19h desta terça-feira (10) a Terça Lírica estreia, pela primeira vez, um programa duplo no auditório do Memorial do Judiciário RS (Praça Marechal Deodoro, 55). Com entrada gratuita, o concerto vai contemplar as peças A Hand of Bridge, do compositor Samuel Barber e Le 66, de Jacques Offenbach.



Ambas as peças abordam o sentimentalismo de suas personagens. Enquanto A Hand of Bridge conta a história de dois casais que, em meio a um jogo, começam a expressar seus desejos e monólogos interiores, Le 66 acompanha dois primos, que vagam pelas ruas da cidade contando seus sonhos e aquilo que fariam caso ganhassem na loteria.



Com curadoria de Flávio Leite, A Hand of Bridge e Le 66 têm concepção de Henrique Cambraia e direção musical do pianista Helson Sanctu. O elenco, por sua vez, conta com nomes como Luciane Bottona, Elisa Lopes, Maicon Cassânego e Vinícius Braga.