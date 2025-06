Ciclo de Cinema de Animação realiza exibição gratuita de longa-metragem 'Wood & Stock'

O Clube de Cinema de Porto Alegre organiza mais uma sessão gratuita do Ciclo de Cinema de Animação na Sala Redenção da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333) nesta terça-feira (10). A partir das 19h, o público é convidado a prestigiar o filme Wood & Stock: Sexo, Orégano e Rock'n'Roll, do premiado cineasta gaúcho Otto Guerra, que participa de um bate-papo após a exibição. Inspirada nas personagens criadas pelo cartunista Angeli, a obra acompanha os hippies Wood e Stock tentando sobreviver na realidade do século XXI. À medida que avançam em seu percurso, os protagonistas são forçados a enfrentar empecilhos com muita irreverência, crítica social e rock n’ roll.Realizado mensalmente, o Ciclo de Cinema de Animação exibe obras de animação que desafiam as possibilidades técnicas. A mostra carrega, como ideia central, o princípio de que esse estilo de filmes pode ser visto por todas as idades, sem se restringir à faixa-etária infantil.