Marcelino Freire promove nova edição de sua Oficina de Criação Literária

Conhecido por obras como Contos negreiros e Nossos ossos, o escritor Marcelino Freire está com inscrições abertas sua nova Oficina de Criação Literária. Realizada entre os dias 19 e 22 de junho, no Eco Refúgio Rubra Terra (Linha Lucano Conedera, 2.500 - Zona Rural, Vespasiano Corrêa) a promessa é de um momento de imersão total, onde os escritores poderão refletir e discutir suas ideias com cuidado e paciência. O curso custa R$ 1.600,00, e é possível se candidatar através de um formulário disponível no site Balada Literária.Por meio de exercícios, leituras e técnicas de criação, Freire pretende auxiliar os autores a destravar bloqueios, superar angústias e passar as ideias para o papel. Nas edições anteriores, o trabalho já foi responsável por revelar nomes proeminentes na literatura nacional, como Carol Rodrigues, Sheyla Smanioto e Aline Bei, vencedoras dos prêmios Jabuti, Biblioteca Nacional e Prêmio São Paulo de Literatura.