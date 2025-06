Paty Wolff cria mural ao vivo em parede do Instituto Ling

A artista visual e escritora Paty Wolff estará em Porto Alegre entre os dias 9 e 13 de junho fazendo uma intervenção artística inédita em uma das paredes do Instituto Ling (rua João Caetano, 440). O mural de grandes dimensões fará parte do projeto Ling Apresenta: Quando as fronteiras se dissolvem, que tem curadoria de Paulo Henrique Silva e busca aproximar o Rio Grande do Sul da cultura do Centro-Oeste, trazendo diferentes profissionais da região para desenvolverem novas obras em nossa Capital. Natural de Rondônia e residente em Cuiabá, no Mato Grosso, Patty Wolff transita por diversas linguagens em suas obras – como pintura, desenho, ilustração, escultura, cerâmica e escrita da palavra – trabalhando temas como relações étnico-raciais, memória, identidade, ancestralidade e diáspora em uma perspectiva contracolonial.Paty comentará a experiência e o resultado artístico do mural em bate-papo com o curador e o público no sábado (14), às 11h. A conversa poderá ser acompanhada gratuitamente, mediante inscrição prévia pelo site www.institutoling.org.br. A obra ficará exposta para visitação até o dia 9 de agosto, com entrada franca.