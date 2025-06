Os Latinoamericanos levam à Segunda Maluca releituras de Belchior e faixas de primeiro EP

Fazendo uma releitura de composições de Belchior com uma roupagem que mistura rock, reggae e MPB, Os Latinoamericanos são atração da próxima Segunda Maluca no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575). A apresentação desta segunda-feira (9), às 20h30min, comemora os 9 anos do projeto, e também presta homenagem ao baixista Vini Cordeiro, um dos fundadores do grupo, que faleceu em novembro do ano passado. Ingressos (R$ 45,00 + 1kg de alimento não perecível, na modalidade solidária) no Sympla. Além das novas versões para canções clássicas (ou nem tanto) do Bardo Cearense, serão apresentadas ao público as canções autorais do primeiro EP da banda. O time atual d'Os Latinoamericanos conta com Lico Silveir a(voz e violão), Tiago Rafael (guitarra), Marcelo Celoca (guitarra), Rodrigo Passos (baixo) e Luciano Bolobang(bateria).