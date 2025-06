Edson Café, ex-integrante do Raça Negra, morre aos 69 anos

O músico Edson Bernardo de Lima, conhecido como Edson Café, ex-integrante do grupo Raça Negra, morreu aos 69 anos. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) ao Estadão nesta sexta-feira (6).Segundo informações, Edson foi encontrado desacordado em via pública no último sábado, (31). Ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal do Tatuapé, na zona leste de SP, mas não resistiu.O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da zona leste e identificado após exames médicos legais. O caso foi registrado no 52º Distrito Policial (Parque São Jorge) como morte suspeita. A polícia investiga as circunstâncias.Edson tocou violão no auge do Raça Negra, nos anos 1990. Ele deixou o grupo após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) em 1994, que deixou o lado esquerdo de seu corpo paralisado. Nos últimos anos, o músico enfrentava uma dependência em drogas e chegou a passar por internações em clínicas de reabilitação.O artista também foi vocalista da banda MPB Samba. Ele foi o responsável por escrever oito músicas no Raça Negra e também alguns sucessos do Só Pra Contrariar, segundo informações da TV Record, emissora em que Edson concedeu sua última entrevista."É uma briga constante, porque está marcada no seu corpo", disse ele à época sobre as sequelas do AVC. A última publicação de Edson no Instagram, feita em 2021, trazia o músico em uma foto com os integrantes do Raça Negra. "Eita, época boa", escreveu na ocasião.