Jorge & Matheus comemoram 20 anos de carreira em concerto em Porto Alegre

Uma das mais célebres duplas da história da música sertaneja, Jorge e Matheus, celebra seu aniversário de 20 anos de carreira com uma apresentação neste sábado (7), às 19h, no estádio Beira-Rio (av. Padre Cacique, 891). Com o objetivo de proporcionar uma experiência nostálgica e divertida aos seus fãs gaúchos, os cantores pretendem realizar uma verdadeira viagem entre alguns de seus maiores sucessos. Lote final de ingressos está disponível na bilheteria física do local.Além de marcar suas duas décadas de trajetória, o concerto também adquire um significado especial pois antecede o hiato anunciado pela banda, que será realizado em 2026.“São 20 anos vivendo isso com gratidão e honra. Esperamos que essa galera que nos acompanha há tanto tempo continue com a gente e traga a nova geração para esses shows especiais, onde queremos contar histórias através da nossa música”, conta Matheus, que faz seu retorno aos palcos após um período de complicações hospitalares.