Arraial do Vila Flores retoma atrações juninas em 2025

O complexo cultural Vila Flores (rua São Carlos, 753) realiza a 12ª edição do seu tradicional arraial neste final de semana. Das 14h às 22h de sábado (7) e das 14h às 20h de domingo (8), o evento promove uma programação repleta de atividades juninas, com o pátio decorado por bandeirinhas coloridas, chitas e elementos da cultura popular brasileira. Ingressos entre R$ 20,00 e R$ 40,00 no Sympla.



Entre os principais destaques da programação, estão os shows de forró da banda Chinelo e Meia, do Trio Cazumbá e da Baião de Cordel além de brincadeiras com rodadas para crianças e adultos.



Produzido de forma colaborativa com os residentes e parceiros do centro cultural desde 2014, o evento é a maior celebração do Vila Flores e um importante momento de encontro com a comunidade. Todos os lucros arrecadados são destinados à sustentabilidade da associação, que promove atividades culturais ao longo do ano todo.



Programação completa:

07 de junho | Sábado, das 14h às 22h

14h - Abertura, com os mestres de cerimônia Kalisy Cabeda e Juliano Barros

14h - Pintura de rosto, correio elegante e brincadeiras fixas

14h30 - Contação de História: As Bandeirinhas, com Jessica Colvara Chacon

15h - Rodada de Brincadeiras: dança das cadeiras, corrida de saco, baile da laranja e mais!

16h - Oficina de Lanternas Juninas

17h - Acendimento da Fogueira

17h30 - Show da banda Chinelo e Meia

19h - Quadrilha

19h30 - Show do Trio Cazumbá (1º bloco)

20h30 - Casamento Caipira, com Tuiga

21h - Show do Trio Cazumbá (2º bloco)

22h - Encerramento



08 de junho | Domingo, das 14h às 20h

14h - Abertura, com os mestres de cerimônia Kalisy Cabeda e Juliano Barros

14h - Pintura de rosto, correio elegante e brincadeiras fixas

15h - Roda de Capoeira, com Projete Liberdade Capoeira POA

15h30 - Oficina de Lanternas Juninas

16h - Rodada de Brincadeiras: dança das cadeiras, corrida de saco, baile da laranja e mais!

17h20 - Acendimento da Fogueira

17h30 - Show da Baião de Cordel (1º bloco)

18h30 - Quadrilha

19h - Show da Baião de Cordel (2º bloco)

20h - Encerramento