Diego Grendene e Olinda Alessandrini ocupam a Cinemateca Capitólio na noite de sábado

A quarta apresentação gratuita da série Concertos Capitólio recebe, neste sábado (7), o duo formado pelo clarinetista Diego Grendene e a pianista Olinda Alessandrini. No recital, realizado às 11h na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1.085), serão apresentadas obras dos célebres compositores Gerald Finzi, Carlos Guastavino, Bruno Kiefer e Daniel Wolff. A abertura do concerto será feita pela jovem violoncelista Sofia Canabarro Aguirre, acompanhada por Olinda no piano, e a curadoria do projeto é assinada pela Casa da Música POA.