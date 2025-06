Festa literária BPE + Cultura volta a acontecer neste sábado em Porto Alegre

A festa literária BPE + Cultura, que acontece em frente ao prédio da Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190), realiza sua nova edição durante a tarde deste sábado (7). A programação, que tem entrada gratuita, deverá contar com uma série de atividades culturais e artísticas, realizadas entre às 12h e às 18h.Desta vez, o evento pretende reunir escritores, editores e artistas de todas as áreas, que desejam transformar o entorno da Biblioteca em um verdadeiro palco a céu aberto. Além dos bate-papos, também serão realizadas exposições de arte e moda, apresentações musicais e oficinas - com a presença de food trucks para a aquisição de alimentos.