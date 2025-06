Guilhermo Wood e Mário de Almeida discutem seus filmes recém-lançados em exibição na Terreira da Tribo

Com o propósito de unir a cultura cinematográfica de dois países e construir pontes para uma cultura universal, os cineastas Guilhermo Wood e Mário de Almeida se reúnem na Terreira da Tribo (av. Pátria, 98) nesta sexta-feira (6), às 20h, para apresentar seus filmes De Cara Antiga e Geada-1975. A partir da exibição dos dois documentários, ambos lançados em 2025, os artistas prometem discutir a realidade das produções, evidenciando as similaridades entre seus trabalhos e interesses. A programação funciona mediante contribuição consciente.Enquanto Wood une múltiplas histórias uruguaias em De Cara Antiga, Almeida se aprofunda na narrativa do violeiro Júlio Santin em Geada-1975. Apesar das diferenças de estilo, ambos os trabalhos captam fragmentos de realidade em canções, conversas e estradas, sempre em busca da poesia na cultura, e no cotidiano popular dos interiores de seus países.