Cambada de Teatro revisita obra de Goethe em nova adaptação na KZA Terezinha

Baseada no clássico escrito por Johann Wolfgang von Goethe, a peça Os sofrimentos do jovem Werther, do coletivo Cambada de Teatro segue temporada na KZA Terezinha (rua Santa Terezinha, 711). O espetáculo, que permanece em cartaz até o dia 28 de junho, sempre aos sábados, às 20h, introduz novas camadas ao romance trágico de 1774, sem perder a essência do texto original. Ingressos a partir de R$ 30,00 no local e no Sympla.



A peça inspirada na obra narrada através de cartas de Goethe aborda o tema da impossibilidade do amor. Na trama, o jovem pintor Werther enfrenta uma paixão devastadora por sua amiga Charlotte, sem poder fazer nada além de sonhar.



Com direção coletiva do grupo gaúcho, a nova adaptação acrescenta questões contemporâneas ao texto original, trazendo temáticas como o feminismo, a solidão, a busca do indivíduo pela liberdade e a função do artista na sociedade.