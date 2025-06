OSPA organiza programação especial no final de semana

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) promove três apresentações no Complexo Cultural Casa da Ospa (av. Borges de Medeiros, 1.501) neste final de semana. Na sexta-feira (6), às 20h, a Ospa interpreta o concerto Cores e Almas, com ingressos entre R$ 10,00 e R$ 50,00 no Sympla. Os recitais de música de câmara no sábado (7) e do coro sinfônico no domingo (8), por sua vez, têm entrada gratuita e se iniciam às 17h.Sob a regência de Ignacio García-Vidal, a apresentação de sexta-feira celebra o vínculo estabelecido entre compositores espanhóis e franceses no início do século XX, por meio da interpretação das obras emblemáticas Clair de Lune, El Amor Brujo: Suite, Ma Mère l’Oye e Danzas fantásticas.Além disso, no sábado, a série Música de Câmara promove o recital Ravel & Shankar, que combina o impressionismo francês e a música clássica indiana. Já no domingo, o Coro Sinfônico da Ospa apresenta um amplo panorama musical, dando destaque para o barroco italiano, o romantismo e a música coral africana.