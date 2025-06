Nova exposição do MAPA comemora o centenário do I Salão de Outono de Porto Alegre

O Museu Arte do Paço (Praça Montevidéu, 10) recebe, a partir deste sábado (7), a exposição gratuita I Salão de Outono - O centenário de um marco para as artes visuais no Rio Grande do Sul, que pretende celebrar o aniversário de cem anos de um dos mais importantes eventos culturais da história gaúcha. A mostra permanece em cartaz até o dia 11 de julho, fica aberta para visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Com curadoria de Lisângela Guerra e Paula Ramos, a nova exposição reúne cerca de 30 obras originais que integraram a edição histórica de 1925. Além disso, também foram propostos documentos, fotografias, publicações de jornais e uma série de fontes que resgatam o contexto e os impactos do evento.Realizado em maio de 1925, o I Salão de Outono reuniu mais de 300 obras de 68 artistas no Salão de Honra da Intendência Municipal de Porto Alegre. Organizada por um grupo de jovens e intelectuais, a iniciativa marcou a realização, pela primeira vez na capital gaúcha, de um salão aberto à diversidade de linguagens artísticas, que ia desde a pintura e a escultura até a arquitetura e as artes aplicadas.