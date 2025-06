Ana Rüsche explora a vivência contemporânea em novo romance 'Carga Viva'

Após passar pelas cidades de Brasília e São Paulo, Ana Rüsche chega à Livraria Baleia (Rua dos Andradas, 351) neste sábado (7), às 18h, para promover uma noite de autógrafos de seu novo romance Carga Viva. Com entrada gratuita, o evento de lançamento da obra também vai contar com um diálogo entre sua autora e a escritora gaúcha Irka Barros.Em sua trama, o livro entrelaça duas narrativas por meio da poesia. Transitando entre elementos realistas e excepcionais, a história pretende explorar, através da personalização, temáticas próprias da atualidade, como crise climática, política, exclusão e futuro.Além do lançamento de Carga Viva, Ana também ministra um curso neste sábado (7) e domingo (8) na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), que integra a programação do Festival Casa Viva: Cultura e Meio Ambiente.