Destaque do trap brasileiro, cantor Ryu, The Runner estará no Opinião neste sábado

Uma das figuras ascendentes do trap nacional, Ryu, The Runner sobe ao palco do Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) neste sábado (7), às 20h. O cantor baiano, que conquista cada vez mais espaço pela sua versatilidade e seu estilo singular, pretende apresentar aos fãs gaúchos seu novo álbum de estúdio Semré, distribuído pela gravadora Som Livre. Ingressos, em segundo lote, entre R$ 90,00 e R$ 160,00.Lançado em maio de 2024, Semréh contou com a participação de diversos ícones do rap brasileiro, como BK', Jean Tassy e Emitê Único. Conceitualmente, a obra reúne influências da mitologia grega, em especial do deus mensageiro Hermes, identificado pelo cantor como uma figura referencial para a construção do trabalho.Envolvido com a música desde a infância, o artista cria beats para outras figuras do trap brasileiro. Entre seus maiores sucessos, identificam-se títulos como DAMN!, Business e Mantém o Pique.