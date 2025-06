Composições de Wilson, Bizet e Gershwin são homenageadas em nova edição do 'Domingo Clássico'

A Orquestra de Câmara da Ulbra realiza seu próximo concerto gratuito da série Domingo Clássico às 19h deste domingo (8), na Associação Leopoldina Juvenil (rua Marquês do Herval, 280). Sob regência do maestro Tiago Flores, o programa reúne obras dos compositores Christopher Wilson, Georges Bizet e George Gershwin, e conta com a participação da clarinetista Ariane Rovesse como solista convidada.Para iniciar o concerto, será apresentada a peça Suíte para orquestra de cordas de Wilson, que remonta a estética do final do romantismo britânico. Em seguida, a programação prevê uma interpretação de Carmen Fantasia, composta por Pablo de Sarasate sobre temas da ópera Carmen, de Bizet.A noite se encerra com a obra Rhapsody in Blue, de Gershwin. A peça, que mistura elementos da música clássica e do jazz, será interpretada em versão para clarineta e orquestra de cordas, com arranjo assinado por Texu Kim.