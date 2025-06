Peça teatral 'Corpomundo' celebra acessibilidade e inclusão nas artes cênicas

O espetáculo Corpomundo, que integra a programação do festival Palco Giratório, movimenta o Teatro do CHC Santa Casa (av. Independência, 75) nesta quinta-feira (5), às 21h. Com um elenco majoritariamente formado por pessoas com deficiência intelectual, a peça procura promover a celebração da inclusão e diversidade nas artes cênicas. Ingressos no site do festival a partir de R$ 20,00. A performance lúdica e poética utiliza como fio condutor sua trilha sonora original, composta por Gabriel Selvage. Com poucas palavras verbalizadas, a apresentação busca abordar outras leituras corporais, utilizando novas manifestações como poemas, projeções e sinalização em LIBRAS.O enredo da peça parte da pergunta "o que pode um corpo?", e visa repensar a relação dos seres e do corpo humano com o planeta. "O tema inspirou um roteiro de dança-teatro, construído a partir de uma dramaturgia, que monta um painel de diferentes alegorias sobre a relação entre humanidade e natureza”, afirma a diretora do espetáculo Paula Carvalho.