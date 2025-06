Duda Beat traz a Porto Alegre uma mistura de sonoridades em novo show 'Tara e Tal'

Conhecida como a "rainha da sofrência pop", a cantora Duda Beat apresenta a turnê de seu novo disco Tara e Tal no palco do Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), nesta sexta-feira (6), às 23h. Ingressos, em segundo lote, a partir de R$ 80,00.Sem perder as raízes dos discos Sinto Muito e Te Amo Lá Fora, o novo álbum chamou a atenção do público pela sua mistura inovadora de estilos, que alterna entre o reggaeton e boombap dos anos 90, e tendências eletrônicas mais modernas como o EDM, o drill e o lo-fi.Além das novas faixas, o repertório do concerto também deve incluir canções clássicas da carreira da cantora, como Bixinho e Meu Pisêro. O novo espetáculo está dividido em três atos diferentes e conta com momentos teatrais e das artes cênicas.