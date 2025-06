Festival de Teatro para Crianças promove 17 espetáculos em três espaços culturais da capital

A 4ª edição do Festival de Teatro para Crianças (Festecri) se inicia neste sábado (7), com 17 apresentações, realizadas sempre às 15h e distribuídas por três palcos de Porto Alegre: o Instituto Goethe, o Teatro Oficina Olga Reverbel e o recém-inaugurado Teatro Simões Lopes Neto. O evento, que se estende até o dia 15 de junho, contará com 15 espetáculos inéditos, destinados ao público infantil e juvenil. A programação completa pode ser conferida pelo site e pelo perfil no Instagram do Festecri.Para o público geral, ingressos estão à venda entre R$ 20,00 e R$ 40,00, no site do festival ou, uma hora antes da apresentação, nas bilheterias dos teatros. Escolas públicas, ONGs e outras instituições sociais têm acesso gratuito, mediante agendamento pelo e-mail festecriproducao@gmail.com.O evento estreia neste sábado, com uma apresentação do espetáculo gaúcho A Desconhecida Lenda de Maculelê, do Bando de Brincantes. No palco do Simões Lopes Neto, a peça combina múltiplas linguagens cênico-musicais e convida o público infanto-juvenil a refletir sobre questões como herança, luta e pertencimento.Em seguida, às 18h, acontece a abertura da exposição Kasperltheater e os 200 anos da imigração alemã no Brasil, que fica em cartaz no Instituto Goethe com entrada franca até o final do Festecri. Às 19h, no mesmo local, acontece a apresentação gratuita da peça Kasperl e a Cerveja do Papa, da catarinense Trip Teatro, que conta com bonecos originais alemães, diretamente do século XIX.Para fechar o final de semana, o Teatro Simões Lopes Neto também recebe, neste domingo (8), a peça Memória de Elefante, da Rococó Produções. Nesta aventura cênica, são abordadas temáticas familiares, que refletem acerca das mudanças, dos nascimentos e das perdas que perpassam esse contexto.De acordo com as diretoras do Festecri, Daniela Lopes e Letícia Vieira, todos os espetáculos foram pensados com o objetivo de estimular a imaginação do público infanto-juvenil. “Nosso compromisso é apresentar uma programação artística plural e acessível, afirmando o lugar do teatro para crianças dentro do cenário das artes cênicas no Brasil. Queremos criar um ambiente de encantamento e descoberta, onde cenários, personagens e histórias transportam o público para outros mundos", afirmam.