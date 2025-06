Casa Trama recebe shows de Amanda Gabana, Tivo e Lígia Lazevi

Amanda Gabana, Tivo e Lígia Lazevi serão as atrações principais da próxima edição da Noite Tal & Tal Records, evento que celebra a produção de música independente na capital gaúcha. Nesta sexta-feira (6), às 21h, os artistas ocupam o palco da Casa Trama (av. Pernambuco, 1.212) para apresentar uma seleção de sucessos autorais, em um diálogo sonoro de três trajetórias singulares. Ingressos entre R$ 25,00 e R$ 60,00, no Tri.RS.Conhecida por seus shows acústicos e sua atuação como vocalista da roda de samba Caçamba, Amanda leva à apresentação uma mescla de suas músicas já conhecidas, como a recente Onde Está Você, com canções inéditas, que vão compor seu EP ainda em construção. Ainda durante a noite, Tivo apresebta seu álbum de estreia Pra Ontem e Amanhã, acompanhado pela banda Kabaluerê. Para encerrar o concerto, Ligia promete unir guitarra, vocal e loops para criar novos arranjos para as canções do seu primeiro disco, Dois Sóis. Ela também interpreta algumas faixas inéditas e o single Nosso Amor, lançado em parceria com Tivo.