Espaço 373 recebe show tributo e música instrumental neste final de semana

O Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) recebe três shows especiais neste final de semana: da banda de câmara Tum Toin Foin na quinta-feira (5), do guitarrista Marcelo Corsetti na sexta-feira (6) e do trio Beatles em Concerto no sábado (7). Todas as apresentações têm início às 21h e ingressos entre R$ 45,00 e R$ 90,00 no Tri.RS.Liderado pelo compositor Arthur de Faria, o Tum Toin Foin promete integrar uma mescla de rock, samba, jazz, regionalismo gaúcho e música erudita no repertório apresentado no 373. No dia seguinte, por sua vez, Corsetti pretende estrear seu novo espetáculo Ia Ora - Viver, que une clássicos instrumentais de sua trajetória com releituras de outros artistas, como a emblemática Beirute, de Bebeto Alves.Por fim, no sábado, o Beatles em Concerto ocupa o espaço com um tributo dedicado a uma das maiores bandas de todos os tempos, revivendo os lendários sucessos assinados por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.