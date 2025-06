Noites Gaúchas relembra o folclore do Pampa em apresentação no Teatro do Bourbon Country

O projeto Noites Gaúchas: Quarteto coração de potro se apresenta no Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80), às 21h desta quinta-feira (5). Intitulado Folcloreando, o novo espetáculo promete reunir 17 artistas tradicionalistas da cidade de Lages em uma exibição artística que mescla música, dança e declamação. Ingressos no site Uhuu e na bilheteria do teatro, a partir de R$ 21,00. Com o subtítulo O corredor das tropas, a apresentação conta como cenário os muros de pedras que delimitam a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, onde os tropeiros atravessavam gado e muares, encurtando o caminho que era feito pelo mar. A narrativa, por sua vez, aborda a importância desse trajeto na colonização da região Sul.Desenvolvido inicialmente para o formato audiovisual, Folcloreando alcançou rápido sucesso entre a crítica e o público, e logo foi transformado em um espetáculo cênico. No palco, conta com recursos de acessibilidade, incluindo audiodescrição, Libras e abafadores de som.