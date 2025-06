Iniciativa Palcos Amefricanos leva duas peças gratuitas a Cachoeira do Sul e Rio Pardo

O projeto Palcos Amefricanos RS inicia a circulação gratuita de dois espetáculos cênico-musicais performados pelo poeta e músico Richard Serraria. Para estrear a programação, nesta quinta-feira (5), às 15h, a Capela de Nossa Senhora dos Navegantes (rua José Marcelino de Carvalho - Cachoeira do Sul, RS) recebe a peça Girafa da Cerquinha e, as 20h, o Terreiro Reino de Oxum Admum e Ossanha (rua Silvio Scopel, 569 - Cachoeira do Sul, RS) sedia a montagem Sopaporiki. Somadas às apresentações, também serão realizadas duas rodas de Tamboralitura, oficinas no formato de vivências lúdicas relacionadas com as narrativas dos espetáculos.



Ainda nesta semana, na sexta-feira (6), o pavilhão da Igreja Imaculada Conceição (rua São Francisco, 80 - Rio Pardo, RS) também recebe as duas montagens e oficinas. Às 14h, a apresentação é de Girafa da Cerquinha, enquanto às 16h, da peça Sopaporiki.



Com o objetivo de ampliar a valorização do patrimônio cultural e da contribuição do povo negro para a identidade cultural gaúcha, ambas as obras em circulação centralizam a figura do Sopapo, tradicional Tambor negro-gaúcho.